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Published Сегодня, 12:49

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Град начал бить стекла автомобилей в Ростове-на-Дону днем 26 мая

26 мая 2023, 12:49
Фото: ТГ канал Это Ростов
Град начал бить стекла автомобилей в Ростове-на-Дону днем 26 мая
В Ростове-на-Дону днем в пятницу, 26 мая, испортилась погода и выпал град, который создал проблемы для местных жителей, сообщили горожане в соцсетях.

На Западном снова прошел мощный ливень с градом, и все это сопровождается молнией. По словам ростовчан, размер градин достигает полутора-двух сантиметров.

Это привело к тому, что у припаркованной Toyota выбило заднее стекло. Не исключено, что это не единственное такое происшествие в городе.

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«А молнии какие. Дома с закрытыми окнами страшно сидеть», — написали пользователи в комментариях. Они добавили, что град выпал сразу на нескольких улицах.

Согласно прогнозам, осадки в Ростове будут сохраняться все выходных и ожидается теплая погода.

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