Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
На Западном снова прошел мощный ливень с градом, и все это сопровождается молнией. По словам ростовчан, размер градин достигает полутора-двух сантиметров.
Это привело к тому, что у припаркованной Toyota выбило заднее стекло. Не исключено, что это не единственное такое происшествие в городе.
«А молнии какие. Дома с закрытыми окнами страшно сидеть», — написали пользователи в комментариях. Они добавили, что град выпал сразу на нескольких улицах.
Согласно прогнозам, осадки в Ростове будут сохраняться все выходных и ожидается теплая погода.