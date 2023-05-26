Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Днем 26 мая ливень снова обрушился на Ростов. Жители Западного микрорайона рассказали, что он сопровождался градом размером с горох, а также громом и молнией. К счастью, ливень оказался не таким мощным, как днем ранее, и пока к подтоплению улиц не привел.
По словам очевидцев, размер градин достигает полутора-двух сантиметров.
Скорость ветра в городе составляет около шести метров в секунду. Температура воздуха превышает +25 градусов, однако к вечеру похолодает до +16.
Напомним, вТаганроге и Ростове-на-Дону на выходных ожидаются проливные дожди.
Ранее климатолог Александр Иошпа назвал дату, когда закончатся сильные ливни в Ростовской области.