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Град с перепелиное яйцо выпал на Западном в Ростове 26 мая

26 мая 2023, 12:15
Фото: Kevain25460/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Ливень с градом и молнией обрушился на Западный в Ростове 26 мая
На Западном в Ростове снова прошел мощный ливень с градом, рассказали RostovGazeta очевидцы.

Днем 26 мая ливень снова обрушился на Ростов. Жители Западного микрорайона рассказали, что он сопровождался градом размером с горох, а также громом и молнией. К счастью, ливень оказался не таким мощным, как днем ранее, и пока к подтоплению улиц не привел.

По словам очевидцев, размер градин достигает полутора-двух сантиметров. 

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Ливень с градом и молнией обрушился на Западный в Ростове 26 мая
Видео: ТГ канал

Скорость ветра в городе составляет около шести метров в секунду. Температура воздуха превышает +25 градусов, однако к вечеру похолодает до +16.

Напомним, вТаганроге и Ростове-на-Дону на выходных ожидаются проливные дожди.

Ранее климатолог Александр Иошпа назвал дату, когда закончатся сильные ливни в Ростовской области.

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