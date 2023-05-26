Днем 26 мая ливень снова обрушился на Ростов. Жители Западного микрорайона рассказали, что он сопровождался градом размером с горох, а также громом и молнией. К счастью, ливень оказался не таким мощным, как днем ранее, и пока к подтоплению улиц не привел.