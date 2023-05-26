Греф: Процент участия малого и среднего бизнеса в ВВП может вырасти в 2 раза

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
По его словам Сбербанк в настоящее время активно наращивает долю кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), поскольку видит потенциал роста в этом сегменте.
Греф также подчеркнул, что число малых предпринимателей существенно выросло, потому что российское правительство много для этого делает. Об этом пишет expert.ru.
По его мнению, сейчас необходимо позаботиться о повышении доступности кредитования малого бизнеса, а также унифицировать госпрограммы и увеличить лимиты по ним.
“Нам нужна ежеквартальная аналитика того, как работают меры поддержки малого бизнеса. Мы не должны останавливаться ни на минуту в этом вопросе. Если меры поддержки используются недобросовестными участниками, их надо закрывать. Меры поддержки, которые дают результаты, надо расширять. И, конечно, все это надо унифицировать и автоматизировать”, - прокомментировал Греф.
Как отметили в Сбере, по состоянию на 1 апреля 2023 года доля кредитного портфеля в малом и среднем предпринимательстве достигла 46,9% (в 2020-м - 32,6%). Кроме того, кредитный портфель банка по этому направлению также растет опережающими темпами - в 1,6 раза быстрее, чем рынок в целом. По состоянию на 1 января 2023 года он вырос до 4,4 трлн рублей.
При этом растет и доля кредитующихся субъектов малого и среднего предпринимательства: в Сбере это почти 16% от общего количества активных клиентов МСП, в то время как в среднем по рынку - 8,4%.
Глава Сбера указал, что меры господдержки также помогают наращивать число кредитов. Так, в сегменте МСП они составляют 15-20% портфеля. По его мнению, по ряду основных программ действующих лимитов недостаточно и их необходимо увеличить. Сейчас Сбер кредитует корпоративных клиентов по 21 госпрограмме, из них 14 федеральных и 7 региональных.
Цифровизация также оказывает положительное влияние на общем объеме кредитования. Благодаря специальному сервису в “Сбербанк Онлайн” предприниматели могут рассчитать свой кредитный потенциал в банке. Как отметили в пресс-службе компании, более 500 тыс. клиентов уже воспользовались такой возможностью. Вместе с тем процент онлайн-кредитов, которые можно оформить всего за 3 минуты, за последние два года вырос до 80%.