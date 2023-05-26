Греф: Процент участия малого и среднего бизнеса в ВВП может вырасти в 2 раза

Как отметили в Сбере, по состоянию на 1 апреля 2023 года доля кредитного портфеля в малом и среднем предпринимательстве достигла 46,9% (в 2020-м - 32,6%). Кроме того, кредитный портфель банка по этому направлению также растет опережающими темпами - в 1,6 раза быстрее, чем рынок в целом. По состоянию на 1 января 2023 года он вырос до 4,4 трлн рублей.