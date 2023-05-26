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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

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Из Черногории экстрадировали ростовчанина за убийство отца

26 мая 2023, 09:59
Фото: МВД
Их Черногории экстрадировали ростовчанина за убийство отца
В Россию доставили жителя Ростова, который совершил убийство и скрывался в другой стране, сообщили в МВД РФ.

Убийство было совершено в декабре 2016 года, когда пьяный фигурант поссорился с отцом и избил его. В результате пострадавший скончался.

«Тем временем обвиняемый скрылся от следствия за границей и его объявили в международный розыск. В апреле 2021-го года разыскиваемого задержали на территории Черногории», — уточнили в полиции.

Главе СКР Бастрыкину доложат про дело об убийстве молодого парня в Ростове-на-Дону
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Отмечается, что теперь фигуранта экстрадировали из иностранного государства.

Ранее стало известно, что главе СКР Бастрыкину доложат про дело об убийстве молодого парня в Ростове-на-Дону.

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