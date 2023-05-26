Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Убийство было совершено в декабре 2016 года, когда пьяный фигурант поссорился с отцом и избил его. В результате пострадавший скончался.
«Тем временем обвиняемый скрылся от следствия за границей и его объявили в международный розыск. В апреле 2021-го года разыскиваемого задержали на территории Черногории», — уточнили в полиции.
Отмечается, что теперь фигуранта экстрадировали из иностранного государства.
Ранее стало известно, что главе СКР Бастрыкину доложат про дело об убийстве молодого парня в Ростове-на-Дону.