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Из-за ливня грязь со стройки затопила ЖК «Западная резиденция» в Ростове

26 мая 2023, 16:32
Фото: 1MI
Грязь со стройки затопила территорию ЖК "Западная резиденция" в Ростове
Грязь со стройки затопила территорию ЖК «Западная резиденция» в Ростове, сообщают очевидцы в соцсетях.

В Ростове 26 мая прошел мощный ливень с градом. Он уже успел стать причиной затопления нескольких улиц, домов, падения деревьев и десятибалльных пробок.

Из-за ливня с градом в Ростове повалило восемь деревьев и подтопило шесть домов
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Жильцы ЖК «Западная резиденция» в Ростове сообщили, что из-за дождя с соседней стройки сошел сель. Грязевые потоки лились по всей улице и успели ее затопить и пополнить грунтом.

Напомним, сегодня также улицу Тракторную размыло в Ростове из-за ливня. На Западном при этом выпал град с перепелиное яйцо, а город встал в 10-балльной пробке.

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