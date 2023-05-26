Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
В Ростове 26 мая прошел мощный ливень с градом. Он уже успел стать причиной затопления нескольких улиц, домов, падения деревьев и десятибалльных пробок.
Жильцы ЖК «Западная резиденция» в Ростове сообщили, что из-за дождя с соседней стройки сошел сель. Грязевые потоки лились по всей улице и успели ее затопить и пополнить грунтом.
Напомним, сегодня также улицу Тракторную размыло в Ростове из-за ливня. На Западном при этом выпал град с перепелиное яйцо, а город встал в 10-балльной пробке.