Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Мощный ливень с градом обрушился на Ростов 26 мая. Размер града, по словам главы администрации Алексея Логвиненко, достигал в диаметре двух сантиметров.
Аварийно-спасательные службы организовали дежурство в местах возможных подтоплений. На данный момент известно о падении восьми деревьев, подтоплении пяти частных домов и одного многоквартирного. К счастью, о пострадавших пока не сообщается.
Логвиненко поручил районным службам ЖКХ города провести обследование крыш многоквартирных домов на предмет их повреждения градом. Также он сообщил, что есть вероятность повторного выпадения осадков в других частях Ростова.
«Призываю ростовчан соблюдать меры безопасности и по возможности воздержаться от передвижения по городу», — заключил глава администрации.
Напомним, ростовчане заявили о перекрытии затопленного проспекта Королева днем 26 мая.