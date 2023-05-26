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Из-за ливня с градом в Ростове повалило восемь деревьев и подтопило шесть домов

26 мая 2023, 14:46
Фото: 31.mchs.gov.ru
Из-за ливня с градом в Ростове повалило восемь деревьев и подтопило шесть домов
В Ростове 26 мая из-за мощного ливня с градом упали восемь деревьев и подтопленными оказались шесть домов, сообщили глава администрации Алексей Логвиненко.

Мощный ливень с градом обрушился на Ростов 26 мая. Размер града, по словам главы администрации Алексея Логвиненко, достигал в диаметре двух сантиметров.

Аварийно-спасательные службы организовали дежурство в местах возможных подтоплений. На данный момент известно о падении восьми деревьев, подтоплении пяти частных домов и одного многоквартирного. К счастью, о пострадавших пока не сообщается.

Логвиненко поручил районным службам ЖКХ города провести обследование крыш многоквартирных домов на предмет их повреждения градом. Также он сообщил, что есть вероятность повторного выпадения осадков в других частях Ростова.

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«Призываю ростовчан соблюдать меры безопасности и по возможности воздержаться от передвижения по городу», — заключил глава администрации.

Напомним, ростовчане заявили о перекрытии затопленного проспекта Королева днем 26 мая.

Видео: RostovGazeta
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