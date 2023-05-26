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Казака из Азовского района задержали на Красной площади за франкировку под Газманова

26 мая 2023, 19:06
Фото: 1MI
Казака из Азовского района задержали на Красной площади за франкировку под Газманова
В Москве на Красной площади полицейские задержали 38-летнего жителя Ростовской области, который исполнял "казачий танец" под музыку Газманова, сообщает телеграм-канал BAZA.

По данным канала, сотрудники полиции заметили размахивающего двумя шашками под патриотическую песню Олега Газманова мужчину и изначально восприняли эту выходку как проукраинскую.

Однако при выяснении обстоятельств мужчина сообщил, что его зовут Алексей Скяров, он является жителем Азовского района в Ростовской области и считает себя казаком. В Москву он приехал по делам, а на Красной площади просто решил продемонстрировать свои навыки франкировки.

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Казака из Азовского района задержали на Красной площади за франкировку под Газманова
Видео: телеграм-канал BAZA

Патриотический порыв донского казака в полиции не оценили, шашки изъяли как холодное оружие и передали на экспертизу, а самому Алексею выписали штраф.﻿

Выяснилось, что на самом деле шашки оказались сувенирными изделиями, поэтому уголовное дело возбуждать не стали.

Ранее мужчину с гранатой не пустили в ночной клуб в Ростове, а потом объявили его в розыск.


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