Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
По данным канала, сотрудники полиции заметили размахивающего двумя шашками под патриотическую песню Олега Газманова мужчину и изначально восприняли эту выходку как проукраинскую.
Однако при выяснении обстоятельств мужчина сообщил, что его зовут Алексей Скяров, он является жителем Азовского района в Ростовской области и считает себя казаком. В Москву он приехал по делам, а на Красной площади просто решил продемонстрировать свои навыки франкировки.
Патриотический порыв донского казака в полиции не оценили, шашки изъяли как холодное оружие и передали на экспертизу, а самому Алексею выписали штраф.
Выяснилось, что на самом деле шашки оказались сувенирными изделиями, поэтому уголовное дело возбуждать не стали.
Ранее мужчину с гранатой не пустили в ночной клуб в Ростове, а потом объявили его в розыск.