Однако при выяснении обстоятельств мужчина сообщил, что его зовут Алексей Скяров, он является жителем Азовского района в Ростовской области и считает себя казаком. В Москву он приехал по делам, а на Красной площади просто решил продемонстрировать свои навыки франкировки.