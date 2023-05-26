Днем 26 мая на Ростов обрушился мощный ливень с градом размером с перепелиное яйцо. На улицах города быстро образовались огромные потоки воды. Жители улицы Таганрогской публикуют кадры, на которых можно увидеть, что дорога там буквально превратилась в мощную горную реку. Машины на ней вынуждены «плыть».