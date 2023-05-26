Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Днем 26 мая на Ростов обрушился мощный ливень с градом размером с перепелиное яйцо. На улицах города быстро образовались огромные потоки воды. Жители улицы Таганрогской публикуют кадры, на которых можно увидеть, что дорога там буквально превратилась в мощную горную реку. Машины на ней вынуждены «плыть».
Недовольные последствиями непогоды горожане пишут: «Как всегда — течет река, и никому нет дела. Неудивительно, что опять кто-то утонет», «Так еще и град машины побил», «Теперь не только Малиновского будут перекрывать, а похоже весь город».
Напомним, в Таганроге и Ростове-на-Дону на выходных снова ожидаются проливные дожди.