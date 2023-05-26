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Машины «поплыли» на Таганрогской из-за ливня с градом в Ростове 26 мая

26 мая 2023, 13:25
Фото: Andy Blackledge/cc by 2.0/wiki
Машины «поплыли» на Таганрогской из-за ливня с градом в Ростове 26 мая
Улица Таганрогская в Ростове превратилась в реку из-за мощного ливня 26 мая, фото и видео с места событий публикуют в соцсетях горожане.

Днем 26 мая на Ростов обрушился мощный ливень с градом размером с перепелиное яйцо. На улицах города быстро образовались огромные потоки воды. Жители улицы Таганрогской публикуют кадры, на которых можно увидеть, что дорога там буквально превратилась в мощную горную реку. Машины на ней вынуждены «плыть».

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Видео: ТГ канал rostov_roads

Недовольные последствиями непогоды горожане пишут: «Как всегда — течет река, и никому нет дела. Неудивительно, что опять кто-то утонет», «Так еще и град машины побил», «Теперь не только Малиновского будут перекрывать, а похоже весь город».

Напомним, в Таганроге и Ростове-на-Дону на выходных снова ожидаются проливные дожди.

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