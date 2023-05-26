«На прямой трансляции губернатора я обращалась с вопросом строительства дороги. Мне сообщили, что моя заявка зафиксирована. Но выяснилось, что только в 2024 году будет принята смета, потом приедут посмотрят... Словом, я поняла, что строительство дороги у нас находится под большим вопросом», — отмечает Кристина Пшеничная.