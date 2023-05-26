Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
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Updated Сегодня, 15:02
Местные жители рассказывают, что благоустроенной дороги возле домов частного сектора на улице Тракторной в Ростове, не было никогда.
«На прямой трансляции губернатора я обращалась с вопросом строительства дороги. Мне сообщили, что моя заявка зафиксирована. Но выяснилось, что только в 2024 году будет принята смета, потом приедут посмотрят... Словом, я поняла, что строительство дороги у нас находится под большим вопросом», — отмечает Кристина Пшеничная.
Собеседница добавляет, что каждый дождь в Ростове оборачивается для жителей улицы Тракторная настоящей катастрофой. Дорога превращается в грязевое месиво, в котором застревают машины.
Ранее RostovGazeta сообщала, как жители дома на Тракторной пробираются к дому тайными тропами.