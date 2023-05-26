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«Машины тонут в грязи»: улицу тракторную размыло в Ростове из-за мощного ливня

26 мая 2023, 15:00
Фото: rostovgazeta.ru
«Машины тонут в грязи»: из-за дождя ростовчане не могут добраться домой

Улицу тракторную размыло в Ростове из-за мощного ливня 26 мая

Дождем в Ростове на Тракторной размыло дорогу. Машины буквально тонут в грязи. Люди не могут добраться к себе домой, сообщила RostovGazeta местная жительница Кристина Пшеничная.

Местные жители рассказывают, что благоустроенной дороги возле домов частного сектора на улице Тракторной в Ростове, не было никогда.

«На прямой трансляции губернатора я обращалась с вопросом строительства дороги. Мне сообщили, что моя заявка зафиксирована. Но выяснилось, что только в 2024 году будет принята смета, потом приедут посмотрят... Словом, я поняла, что строительство дороги у нас находится под большим вопросом», — отмечает Кристина Пшеничная.

Дорога на Тракторной в дождь превращается в грязевое месиво Дорога на Тракторной в дождь превращается в грязевое месиво
Дорога на Тракторной в дождь превращается в грязевое месиво
Фото: читатели RostovGazeta

Собеседница добавляет, что каждый дождь в Ростове оборачивается для жителей улицы Тракторная настоящей катастрофой. Дорога превращается в грязевое месиво, в котором застревают машины. 

Ранее RostovGazeta сообщала, как жители дома на Тракторной пробираются к дому тайными тропами.

Через тернии к дому: жители Ростова-на-Дону пробираются домой тайными тропами
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