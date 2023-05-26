Мужчину будут судить за подкуп главного архитектора Таганрога

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В 2022 году в одном из ресторанов фигурант передал главному архитектору Таганрога 500 тысяч рублей. За это должны были ввести в эксплуатацию построенный объект.
«После передачи денег обвиняемый был задержан, а на его недвижимость наложили арест. Также возбудили уголовное дело, которое теперь направили в суд», — сказано в сообщении.
При этом ранее обвиняемый был осужден за злоупотребление полномочиями. До этого в суд передали дело в отношении главного архитектора.
Ранее в Ростове экс-директора техникума обвинили в мошенничестве и подлоге в 2020 году.