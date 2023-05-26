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Мужчину будут судить за подкуп главного архитектора Таганрога

26 мая 2023, 08:35
Фото: Alexxx1979/cc by sa/flickr.com
Мужчину будут судить за подкуп главного архитектора Таганрога
В Ростовской области будут судить местного жителя, выступившего посредником в передаче взятки, сообщили в региональном УСКР.

В 2022 году в одном из ресторанов фигурант передал главному архитектору Таганрога 500 тысяч рублей. За это должны были ввести в эксплуатацию построенный объект.

«После передачи денег обвиняемый был задержан, а на его недвижимость наложили арест. Также возбудили уголовное дело, которое теперь направили в суд», — сказано в сообщении.

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При этом ранее обвиняемый был осужден за злоупотребление полномочиями. До этого в суд передали дело в отношении главного архитектора.

Ранее в Ростове экс-директора техникума обвинили в мошенничестве и подлоге в 2020 году.

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