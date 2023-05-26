Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Напомним, что пожав вспыхнул на складе с пряжей около 15 часов. Пламя охватило площадь 400 квадратных метров, а к 17 часам огонь успел распространиться на площади в 800 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности.
По словам главы администрации Алексея Логвиненко, из-за угрозы дальнейшего распространения пламени из соседних офисных зданий эвакуировали всех работников.
Около 18 часов в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения. При этом в ГИБДД по региону предупредили о перекрытии улицы Вавилова в районе места происшествия.