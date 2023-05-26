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На складе с пряжей на Вавилова в Ростове ликвидировали открытое горение

26 мая 2023, 15:16
Фото: МЧС по Ростовской обл
На складе с пряжей на Вавилова в Ростове ликвидировали открытое горение
В Ростове-на-Дону пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складе с пряжей на улице Вавилова, 60, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Напомним, что пожав вспыхнул на складе с пряжей около 15 часов. Пламя охватило площадь 400 квадратных метров, а к 17 часам огонь успел распространиться на площади в 800 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

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По словам главы администрации Алексея Логвиненко, из-за угрозы дальнейшего распространения пламени из соседних офисных зданий эвакуировали всех работников.

Около 18 часов в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения. При этом в ГИБДД по региону предупредили о перекрытии улицы Вавилова в районе места происшествия.

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