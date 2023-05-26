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На южном подъезде к Ростову ограничат скорость движения

26 мая 2023, 17:47
Фото: 1MI
В Ростове на южном подъезде к городу хотят ограничить скорость движения
В Ростове на южном подъезде к городу хотят ограничить скорость движения, сообщили в УПРДОР «Москва — Волгоград».

В УПРДОР «Москва — Волгоград» озаботились безопасностью на южном подъезде к Ростову. В прошлом году там зафиксировали три крупные дорожные аварии.

Для предотвращения ДТП, на трассе установят дорожные знаки, которые обеспечат постепенное снижение скорости водителей перед особо опасными поворотами. Также на проблемных участках появятся шумовые полосы, а на съездах — сигнальные столбики.

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За тем, как будет меняться аварийная ситуация на дороге будут следить камеры фотовидеофиксации.

Напомним, скорость движения ограничат сразу на двух улицах в Ростове.

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