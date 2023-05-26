Объем лотов на ЭТП, созданной РЭО, превысил сумму 1 млрд рублей

Глава РЭО акцентировал внимание на том, что в тех субъектах РФ, где много сортировок, предложение всегда выше, но если для полимерных отходов расстояние до потребителя не сильно критично, то для макулатуры или стекла это очень важно. Если на Ямале из-за сложностей с логистикой готовы продавать макулатуру за 200−300 рублей за тонну, то в центральной части России ее стоимость в 10−30 раз выше.