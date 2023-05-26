Объем лотов на ЭТП, созданной РЭО, превысил сумму 1 млрд рублей

Posted Сегодня, 20:41
Published Сегодня, 20:41
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Updated Сегодня, 20:41
Глава подчеркнул, что сегодня главной трудностью при продаже вторичного сырья или вторичных ресурсов является наличие объектов обработки в конкретном регионе. Вместе с тем характерной особенностью ЭТП является ее функционал, который объединяет всех участников сферы обращения с отходами на единой платформе. Об этом пишет nashgorod.ru.
“На ней уже зарегистрировались более 850 пользователей, выставлено лотов на сумму более 1 млрд рублей, а общее количество лотов превысило 550”, - добавил Буцаев.
Глава РЭО акцентировал внимание на том, что в тех субъектах РФ, где много сортировок, предложение всегда выше, но если для полимерных отходов расстояние до потребителя не сильно критично, то для макулатуры или стекла это очень важно. Если на Ямале из-за сложностей с логистикой готовы продавать макулатуру за 200−300 рублей за тонну, то в центральной части России ее стоимость в 10−30 раз выше.
Пакет инструментов ЭТП позволяет максимально охватить рынок за счет удобного взаимодействия между участниками рынка по всей территории нашей страны. Об этом сказал руководитель проекта ЭТП РЭО Заур Абдурахимов.
“Сегодня мы видим, как пользователи заключают на нашей площадке сделки друг с другом, находясь за тысячи километров друг от друга. ЭТП в настоящее время самая крупная площадка по числу пользователей, поэтому здесь найдутся утилизаторы и заготовители почти под любую отходную фракцию”, - сообщил по итогам заседания на тему “Переход в цифру: как подружить экологию и ИТ?” Абдурахимов.
Более того, подчеркивается, что пользователь всегда имеет возможность торговать всеми видами вторичных ресурсов и сырья, а также заключать сделки на выполнение нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя (РОП).