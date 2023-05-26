Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
Удалось установить, что компания не выполнила свои обязанности по блокировке соединения с подменным телефонным номером. В результате обманных звонков у местной жительницы было украдено более 280 тысяч рублей.
«После проверки прокуратуры компания была привлечена к административной ответственности. Ее оштрафовали на 300 тысяч рублей за неисполнение своих обязанностей“, — сказано в сообщении.
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