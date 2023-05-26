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Оператора связи серьезно наказали в Ростове из-за звонка мошенника

26 мая 2023, 09:47
Фото: Tim Parkinson/cc by 2.0/flickr.com
Оператора связи серьезно наказали в Ростове из-за звонка мошенника
В Ростове-на-Дону привлекли к ответственности оператора связи, по вине которого обманули местную жительницу, сообщили в региональной прокуратуре.

Удалось установить, что компания не выполнила свои обязанности по блокировке соединения с подменным телефонным номером. В результате обманных звонков у местной жительницы было украдено более 280 тысяч рублей.

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«После проверки прокуратуры компания была привлечена к административной ответственности. Ее оштрафовали на 300 тысяч рублей за неисполнение своих обязанностей“, — сказано в сообщении.

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