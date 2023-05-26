Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Напомним что пожар на складе с пряжей возник 26 мая около 15 часов. Изначально площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Водители сообщали об образовавшемся заторе на Вавилова в районе места происшествия.
К 17 часам площадь пожара разрослась до 800 квадратных метров, к тушению привлечены от 23 единицы техники и 70 человек. Сохраняется угроза распространения.
При этом пробки в Ростове достигли 10 баллов.