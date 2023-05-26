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Площадь пожара на складе с пряжей в Ростове выросла до 800 квадратных метров

26 мая 2023, 14:54
Фото: МЧС по Ростовской обл
Площадь пожара на складе с пряжей в Ростове выросла до 800 квадратных метров
Пожарные пока не могут справиться с возгоранием на складе с пряжей в Ростове, площадь пожара выросла вдвое, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Напомним что пожар на складе с пряжей возник 26 мая около 15 часов. Изначально площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Водители сообщали об образовавшемся заторе на Вавилова в районе места происшествия.

Улица Вавилова стоит в неподвижной пробке из-за пожара на складе с пряжей в Ростове
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К 17 часам площадь пожара разрослась до 800 квадратных метров, к  тушению привлечены от 23 единицы техники и 70 человек. Сохраняется угроза распространения. 

При этом пробки в Ростове достигли 10 баллов.

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#Елена Янкевич#Пожар#Происшествие#Пожар на Вавилова#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростов-на-Дону
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