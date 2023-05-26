Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Власти Ростова распланируют почти 30 гектаров земли для соединения улиц Таганрогской и Доватора. Там появится дорога общегородского значения. Она станет дублером Змиевского проезда.
В документах администрации указывается, что планировать будут территорию, которая начинается примерно от Змиевского проезда, далее пролегает между СНТ «Коммунар» и «Строитель», а затем через улицу Путевую ведет к Таганрогской.
Напомним, начать строительство дублера власти планировали уже в этом году.
Ранее сообщалось, что к 2025 году в разных районах Ростова построят сразу несколько транспортных развязок.