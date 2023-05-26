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Почти 30 гектаров распланируют в Ростове для соединения Таганрогской и Доватора

26 мая 2023, 11:40
Фото: 1MI
В Ростове распланируют территорию под строительство дублера Змиевского проезда
Власти Ростова хотят распланировать почти 30 гектаров земли под строительство Змиевского проезда, сообщили в администрации.

Власти Ростова распланируют почти 30 гектаров земли для соединения улиц Таганрогской и Доватора. Там появится дорога общегородского значения. Она станет дублером Змиевского проезда.

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Фото: rostov-gorod.ru

В документах администрации указывается, что планировать будут территорию, которая начинается примерно от Змиевского проезда, далее пролегает между СНТ «Коммунар» и «Строитель», а затем через улицу Путевую ведет к Таганрогской.

Напомним, начать строительство дублера власти планировали уже в этом году.

Ранее сообщалось, что к 2025 году в разных районах Ростова построят сразу несколько транспортных развязок.

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