Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Напомним, что вчера вечером жители двух районов Ростовской области — Морозовского и Тацинского, сняли на фото и видео работу ПВО. Жители Дона встревожились новостями об атаке северо-западной части региона. Позднее, информацию о работе систем ПВО подтвердили региональные власти.
«Удар по территориям Ростовской области, удар по самому центру Краснодара на улице Красной — это демонстрация Украиной контрнаступления. Делается это для того, чтобы наглядно показать деятельность ВСУ», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Спикер подчеркивает, что и прорыв ДРГ в Белгородской области — это все элементы контрнаступления Украины, звенья одной цепи.
«Подозреваю, что наземная часть контрнаступления не наблюдается пока что по ряду причин. Возможно, у ВСУ нет должной подготовки. Или нет целей, куда наносить удар. Может не выбрано место или пока его скрывают. Мы же тоже готовились к отражению», — делится мыслями политолог.
Ранее RostovGazeta выясняла, какую ракету могли сбить над Ростовской областью.