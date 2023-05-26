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«Показ контрнаступления»: политолог разъяснил попытки ударов ВСУ под Ростовом

26 мая 2023, 16:19
Фото: mil.ru
«Показ контрнаступления»: политолог разъяснил попытки ударов ВСУ под Ростовом

Политолог Абросимов разъяснил, чего добивались ВСУ, атаковав Ростовскую область

Попыткой атаковать Морозовск в Ростовской области Украина добивается того, о чем заявил вчера президент Украины Зеленский. А заявил он о том, что Украина уже несколько дней проводит контрнаступление, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что вчера вечером жители двух районов Ростовской области — Морозовского и Тацинского, сняли на фото и видео работу ПВО. Жители Дона встревожились новостями об атаке северо-западной части региона. Позднее, информацию о работе систем ПВО подтвердили региональные власти.

«Удар по территориям Ростовской области, удар по самому центру Краснодара на улице Красной — это демонстрация Украиной контрнаступления. Делается это для того, чтобы наглядно показать деятельность ВСУ», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Жители двух районов Ростовской области сообщили о работе систем ПВО
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Спикер подчеркивает, что и прорыв ДРГ в Белгородской области — это все элементы контрнаступления Украины, звенья одной цепи.

«Подозреваю, что наземная часть контрнаступления не наблюдается пока что по ряду причин. Возможно, у ВСУ нет должной подготовки. Или нет целей, куда наносить удар. Может не выбрано место или пока его скрывают. Мы же тоже готовились к отражению», — делится мыслями политолог.

Ранее RostovGazeta выясняла, какую ракету могли сбить над Ростовской областью. 

Стало известно, какую украинскую ракету могли сбить над Ростовской областью
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