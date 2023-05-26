«Подозреваю, что наземная часть контрнаступления не наблюдается пока что по ряду причин. Возможно, у ВСУ нет должной подготовки. Или нет целей, куда наносить удар. Может не выбрано место или пока его скрывают. Мы же тоже готовились к отражению», — делится мыслями политолог.