Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявлял о необходимости начать уголовное преследование в отношении бывшего председателя суда. Вместе с этим появлялись слухи о проведении массовых обысков в домах и на работе судей, где якобы было найдено свыше 200 миллионов рублей.
Теперь на заседании ВККС рассмотрели заявление о возбуждении уголовного дела. В результате, по информации 1Rnd, было дано согласие. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
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