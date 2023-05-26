Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявлял о необходимости начать уголовное преследование в отношении бывшего председателя суда. Вместе с этим появлялись слухи о проведении массовых обысков в домах и на работе судей, где якобы было найдено свыше 200 миллионов рублей.