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Получено согласие на возбуждение дела против экс-главы Ростовского облсуда

26 мая 2023, 09:26
Фото: 1MI
Получено согласие на возбуждение дела против экс-главы Ростовского облсуда
Высшая квалификационная коллегия судей РФ согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, пишут СМИ.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявлял о необходимости начать уголовное преследование в отношении бывшего председателя суда. Вместе с этим появлялись слухи о проведении массовых обысков в домах и на работе судей, где якобы было найдено свыше 200 миллионов рублей.

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Теперь на заседании ВККС рассмотрели заявление о возбуждении уголовного дела. В результате, по информации 1Rnd, было дано согласие.  Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Материал на эту тему этого скандала можно прочитать по ссылке. 

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