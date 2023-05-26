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Появился подозреваемый в убийстве 20-летнего парня в Ростове-на-Дону

26 мая 2023, 10:32
Фото: ТГ канал don_mash
Появился подозреваемый в убийстве 20-летнего парня в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону стала известна личность возможного подозреваемого в убийстве 20-летнего парня, пишет Don_Mash.

Напомним, что в ночь на 24 мая неизвестный напал с ножом на парня и нанес раны, из-за которых он умер в медучреждении. Нападавший в это время скрылся в неизвестном направлении.

По факту убийства завели уголовное дело, а глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.

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«Подозреваемый может скрываться на серебристой „Ладе“. Известно, что ему 31 год», — пишет Telegram-канал, но официальной информации об этом не поступало. Она сейчас уточняется.

О том, как произошло убийство, читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Розыск человека#Розыск убийцы#Уголовное дело#Уголовное дело в Ростове
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