Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Напомним, что в ночь на 24 мая неизвестный напал с ножом на парня и нанес раны, из-за которых он умер в медучреждении. Нападавший в это время скрылся в неизвестном направлении.
По факту убийства завели уголовное дело, а глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.
«Подозреваемый может скрываться на серебристой „Ладе“. Известно, что ему 31 год», — пишет Telegram-канал, но официальной информации об этом не поступало. Она сейчас уточняется.
О том, как произошло убийство, читайте по ссылке.