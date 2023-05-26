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РЭО: Набор резидентов в экотехнопарки завершится в конце лета

26 мая 2023, 05:58
Фото: piqsels.com
В течение лета экопромышленные парки завершат набор резидентов, которые организуют предприятия по переработке отходов в федеральных округах РФ. Об этом заявил глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев на полях X Невского международного экологического конгресса

По словам гендиректора РЭО, который выступил на сессии «Экономика замкнутого цикла: вечный двигатель в мире ресурсов», выбор компании в пользу экотехнопарков можно считать наиболее правильным. Их планируется запустить в работу к концу следующего года. На данный момент из восьми технологических площадок три близки к завершению набора необходимого количества резидентов. Первая, предположительно, справится с этой задачей к концу мая. Речь идет о Нижегородской области. А остальные по плану завершат набор резидентов в течение лета, при этом строительство первых предприятий стартует уже в следующем году, пишет gorod55.ru.

Программа строительства экопромышленных парков в стране была сформирована на основе самых действенных практик, которые хорошо зарекомендовали себя в индустриальных парках. Нормативно экотехнопарк ничем не отличается от обычного индустриального парка. В общей сложности будет возведено восемь экотехнопарков во всех российских федеральных округах, что покроет потребность страны в инфраструктуре для обработки отходов.

В этом году X Невский международный экологический конгресс проходит 25–26 мая. На его площадке РЭО проводит несколько профильных мероприятий, включая показ мод, выставку современного искусства, экозабег, субботники, мастерскую переработки.

ППК «РЭО» была создана на основании указа президента 14 января 2019 года. Цель работы оператора — формирование единой системы обращения с отходами на федеральном уровне. В национальном проекте «Экология» указано, что такие меры позволят снизить объем отправляемого на захоронение мусора и сократить экологическую нагрузку на граждан. К 2030 году планируется добиться сортировки 100% объема мусора и снижения на 50% количества отправляемых на свалки отходов. Для достижения таких показателей требуется развивать экономику замкнутого цикла.

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