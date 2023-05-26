РЭО: Набор резидентов в экотехнопарки завершится в конце лета

По словам гендиректора РЭО, который выступил на сессии «Экономика замкнутого цикла: вечный двигатель в мире ресурсов», выбор компании в пользу экотехнопарков можно считать наиболее правильным. Их планируется запустить в работу к концу следующего года. На данный момент из восьми технологических площадок три близки к завершению набора необходимого количества резидентов. Первая, предположительно, справится с этой задачей к концу мая. Речь идет о Нижегородской области. А остальные по плану завершат набор резидентов в течение лета, при этом строительство первых предприятий стартует уже в следующем году, пишет gorod55.ru.