РЭО организовал показ одежды из вторичного сырья на НМЭК

«Студенты создали коллекцию из вторичного сырья, собранного в рамках акции „Чистое будущее: войди в историю устойчивой моды“. Жители Петербурга сдавали в баки „Второго дыхания“ старую одежду и текстиль, из которых и были созданы новые модные вещи, которые мы увидели на показе», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он подчеркнул: молодые дизайнеры вполне справились с задачей познакомить публику с идеей актуальности апсайклинга, а также с тезисом о его способности к органичной интеграции в индустрию моды. Буцаев отдельно обратил внимание на тот факт, что авторы посвятили свои проекты темам устойчивого развития и охране природы.