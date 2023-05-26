rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Изображение материала

РЭО организовал показ одежды из вторичного сырья на НМЭК

26 мая 2023, 12:39
Фото: piqsels.com
Невский международный экологический конгресс (НМЭК) стал площадкой для демонстрации коллекций одежды из вторичного сырья. Акция состоялась при поддержке Российского экологического оператора.

В разработке одной из коллекций приняла участие вице-премьер Виктория Абрамченко. Посмотреть дефиле пришли ведущая, главред журнала Super Алена Жигалова и российский модельер заслуженный художник РФ Игорь Чапурин.Об этом информирует gorod55.ru.

«Коллекция вышла замечательная. Апсайклинг становится трендом, и это интересное решение. На подиуме увидела много необычных работ молодых дизайнеров, не уступающих модным домам», — сказала Виктория Абрамченко. Она отметила, что в РФ из 200 тысяч тонн отходов текстиля под утилизацию попадает не более 5−10%. Поэтому, считает вице-премьер, каждому жителю России полезно проникнуться идеей о важности переработки ненужной одежды или передачи ее в дар тем, кому она еще сможет послужить. Также отличным выходом можно считать апсайклинг — интересный способ подарить новую биографию старым вещам. Виктория Абрамченко выразила надежду, что апсайклинг займет достойное место в современной индустрии моды.

Гостям показа предложили ознакомиться с тремя коллекциями: от учащихся академии им. А. Л. Штиглица, известного петербургского модельера Татьяны Парфеновой, а также с коллекцией, впервые продемонстрированной на форуме «Таврида.АРТ» в 2022 году.

«Студенты создали коллекцию из вторичного сырья, собранного в рамках акции „Чистое будущее: войди в историю устойчивой моды“. Жители Петербурга сдавали в баки „Второго дыхания“ старую одежду и текстиль, из которых и были созданы новые модные вещи, которые мы увидели на показе», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он подчеркнул: молодые дизайнеры вполне справились с задачей познакомить публику с идеей актуальности апсайклинга, а также с тезисом о его способности к органичной интеграции в индустрию моды. Буцаев отдельно обратил внимание на тот факт, что авторы посвятили свои проекты темам устойчивого развития и охране природы.

Невский международный экологический конгресс проходит 25 и 26 мая. В его рамках РЭО запланировал организацию нескольких экологических мероприятий, среди которых показ мод, выставка современного искусства, экологический забег, субботники и мастерская переработки.

Подпишитесь
Губернатор Голубев призвал дончан успокоиться после сбитой украинской ракеты 25 мая
Вчера, 20:16
В Ростове-на-Дону назвали подробности ночного убийства 20-летнего парня
Вчера, 14:43
В Ростове-на-Дону разрешили купаться только на двух пляжах в 2023 году
Вчера, 14:18
В Ростове 25 мая на глазах прохожих обрушилась стена здания ПФР
Вчера, 14:09
В клубном доме в центре города появятся квартиры с системой «умный дом»
Вчера, 15:00
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022, 16:03