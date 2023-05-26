РЭО организовал показ одежды из вторичного сырья на НМЭК

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В разработке одной из коллекций приняла участие вице-премьер Виктория Абрамченко. Посмотреть дефиле пришли ведущая, главред журнала Super Алена Жигалова и российский модельер заслуженный художник РФ Игорь Чапурин.Об этом информирует gorod55.ru.
«Коллекция вышла замечательная. Апсайклинг становится трендом, и это интересное решение. На подиуме увидела много необычных работ молодых дизайнеров, не уступающих модным домам», — сказала Виктория Абрамченко. Она отметила, что в РФ из 200 тысяч тонн отходов текстиля под утилизацию попадает не более 5−10%. Поэтому, считает вице-премьер, каждому жителю России полезно проникнуться идеей о важности переработки ненужной одежды или передачи ее в дар тем, кому она еще сможет послужить. Также отличным выходом можно считать апсайклинг — интересный способ подарить новую биографию старым вещам. Виктория Абрамченко выразила надежду, что апсайклинг займет достойное место в современной индустрии моды.
Гостям показа предложили ознакомиться с тремя коллекциями: от учащихся академии им. А. Л. Штиглица, известного петербургского модельера Татьяны Парфеновой, а также с коллекцией, впервые продемонстрированной на форуме «Таврида.АРТ» в 2022 году.
«Студенты создали коллекцию из вторичного сырья, собранного в рамках акции „Чистое будущее: войди в историю устойчивой моды“. Жители Петербурга сдавали в баки „Второго дыхания“ старую одежду и текстиль, из которых и были созданы новые модные вещи, которые мы увидели на показе», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он подчеркнул: молодые дизайнеры вполне справились с задачей познакомить публику с идеей актуальности апсайклинга, а также с тезисом о его способности к органичной интеграции в индустрию моды. Буцаев отдельно обратил внимание на тот факт, что авторы посвятили свои проекты темам устойчивого развития и охране природы.
Невский международный экологический конгресс проходит 25 и 26 мая. В его рамках РЭО запланировал организацию нескольких экологических мероприятий, среди которых показ мод, выставка современного искусства, экологический забег, субботники и мастерская переработки.