РЭО показал документальный фильм об экономике замкнутого цикла

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что съёмочная группа побывала примерно ну 15 объектах по обращению с отходами. Журналисты беседовали с экологами, представителями властей и не только. Снимали на Чёрном море. на Байкале и даже в Арктике. В фильме есть кадры с предприятий, перерабатывающих макулатуру, электронные и другие отходы.