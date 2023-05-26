РЭО показал документальный фильм об экономике замкнутого цикла

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Ленту создали в сотрудничестве с Первым каналом. В ней снялись: известный путешественник Фёдор Конюхов, телеведущая Юлия Высоцкая, депутат Госдумы Николай Валуев, глава Приангарья Игорь Кобзев и представители администрации Краснодарского края, пишет gorod55.ru
По словам руководителя ППК «РЭО» Дениса Буцаева, название фильма – это одна из ключевых тем глобальной мировой повестки. Он отметил, что документальная лента достигла цели, которая ставилась в ходе проекта – показала значимость циркулярной экономики. Также он подчеркнул важность изменения мышления в сторону сортировки и переработки максимального количества отходов, для возвращения вторичного сырья в экономику.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что съёмочная группа побывала примерно ну 15 объектах по обращению с отходами. Журналисты беседовали с экологами, представителями властей и не только. Снимали на Чёрном море. на Байкале и даже в Арктике. В фильме есть кадры с предприятий, перерабатывающих макулатуру, электронные и другие отходы.
Юлия Высоцкая сказала, что проект получился познавательным и своевременным. Также она рассказала, что проблему возвращения вторичного сырья в оборот уже решают на государственном уровне и то, что инициатив по данному вектору очень много.
В свою очередь, Фёдор Конюхов акцентировал внимание на загрязнении мирового океана и напомнил об огромном мусорном острове, плавающем в Тихом океане. По его словам, он участвовал в съёмках, чтобы заострить внимание на проблеме перепотребления, которая может обернуться реальной катастрофой.