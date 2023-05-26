РЭО: Регоператоры могут сэкономить 20-25% при цифровизации отрасли

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Таким образом, регоператоры сэкономят от 20 до 25% на оптимизации бизнес-процессов, пишет gorod55.ru.
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев во время онлайн-совещания с регоператорами, информационная система АИС «А.ПРО» является, вероятно, единственным программным обеспечением, которое с самого начала было создано с учетом специфики отрасли обращения с ТКО. Особенно важно, подчеркнул он, что программа закрывает проблемы, которые для участников рынка стали системными и до сих пор не решены.
«Хотел бы добавить, что это совместный продукт, который делает РЭО и группа «А.ПРО». Мы в настоящий момент находимся уже в официальных правовых отношениях», — сказал Буцаев.
Уточняется, что система отслеживает маршрут отходов от контейнерной площадки до сортировки либо места размещения. В рамках этой работы составляются рейтинги по регионам относительно охвата, согласно показателям федпроекта по ТКО, и относительно качества. Эта система позволяет существенно сократить объемы так называемого невывоза, повысить качество оказываемой услуги.
Кроме этого, платформа дает возможность планировать маршруты и добиваться кратного сокращения времени работы логиста. С ее помощью можно проводить мониторинг выполнения заданий по вывозу в режиме реального времени и ускорить реагирование на инциденты.
Буцаев также отметил, что АИС позволит регоператорам повышать эффективность работы на соответствующем кластере, контролировать ее качество и проверять KPI сотрудников.
Замглавы РЭО по цифровизации Алексей Буров подчеркнул, что разработанный софт поможет автоматизировать работу регоператоров, передавать все данные в автоматическом режиме как субъекту, так и в государственную информационную систему.
«Чтобы воспользоваться системой, необходимо направить заявку в РЭО. Использование системы проходит на добровольной основе, она уже пользуется некоторой популярностью среди многих регоператоров», — добавил Буров.