РЭО: Регоператоры могут сэкономить 20-25% при цифровизации отрасли

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев во время онлайн-совещания с регоператорами, информационная система АИС «А.ПРО» является, вероятно, единственным программным обеспечением, которое с самого начала было создано с учетом специфики отрасли обращения с ТКО. Особенно важно, подчеркнул он, что программа закрывает проблемы, которые для участников рынка стали системными и до сих пор не решены.