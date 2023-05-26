Российская Торгово-промышленная палата представила фотовыставку о семейных компаниях

Согласно мнению Елены Дыбовой, вице-президента ТПП Российской Федерации, необходимо разработать законодательные нормы, касающиеся семейного предпринимательства, так как вопросы наследования бизнеса являются очень серьезными. По словам Дыбовой, главной волей основателей предприятий является их сохранение. Однако на сегодняшний день в Гражданском кодексе РФ данный формат не предусмотрен. Нередко предприятия разрастаются, и необходимо понимать, где их дробят с целью ухода от налогообложения, а где наблюдается рост компании, наследуется семейный бизнес, передается от поколения к поколению.