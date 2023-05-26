Российская Торгово-промышленная палата представила фотовыставку о семейных компаниях

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
На торжественной церемонии открытия состоялось Сергей Катырин, президент ТПП, сообщил, что 75% всех организаций малого и среднего бизнеса являются семейными предприятиями. Бизнесменам — участникам фотовыставки представилась возможность рассказать о том, что их волнует.
Согласно мнению Елены Дыбовой, вице-президента ТПП Российской Федерации, необходимо разработать законодательные нормы, касающиеся семейного предпринимательства, так как вопросы наследования бизнеса являются очень серьезными. По словам Дыбовой, главной волей основателей предприятий является их сохранение. Однако на сегодняшний день в Гражданском кодексе РФ данный формат не предусмотрен. Нередко предприятия разрастаются, и необходимо понимать, где их дробят с целью ухода от налогообложения, а где наблюдается рост компании, наследуется семейный бизнес, передается от поколения к поколению.
Кроме того, вице-президент ТПП заявила о необходимости внедрения специальных программ поддержки для семей, занимающихся предпринимательством.
Подтвердили это и предприниматели, приглашенные на открытие выставки. Например, жительница Новокузнецка Дарья Потанина, специализирующаяся вместе с мужем на пассажирских перевозках, а также занимающаяся предоставлением клининговых услуг, призналась, что ТПП дала их бизнесу мощный толчок, что пошло ему на пользу.
На выставке представлены не только фотоматериалы. Посетители экспозиции могут узнать о том, как происходит развитие МСП в регионах. Так, половина российского хлеба производится семейными компаниями, а 60% процентов предприятий сферы общепита являются семейными.