Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Крупный пожар произошел в Ростове на улице Вавилова, 60. Там горит склад с пряжей. Огонь охватил 800 квадратных метров площади. К его тушению привлекли почти сто спасателей и 21 единицу спецтехники.
Черный густой дым от пожара распространился в небе над Ростовом и даже Батайском. В воздухе ощущается сильный запах гари. На видео, ранее опубликованном МЧС, также видны огромные клубы дыма.
К настоящему моменту спасатели смогли ликвидировать открытое горение. Тушение пожара продолжается.