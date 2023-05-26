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Ростов и Батайск затянуло черным дымом от пожара на складе с пряжей на Вавилова

26 мая 2023, 15:48
Фото: МЧС по Ростовской обл
Ростов и Батайск затянуло черным дымом от пожара на складе с пряжей
Дым от пожара на складе с пряжей на улице Вавилова затянул небо над Ростовом и Батайском, сообщили RostovGazeta очевидцы.

Крупный пожар произошел в Ростове на улице Вавилова, 60. Там горит склад с пряжей. Огонь охватил 800 квадратных метров площади. К его тушению привлекли почти сто спасателей и 21 единицу спецтехники.

В сети появилось видео страшного пожара на складе с пряжей на Вавилова в Ростове
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Черный густой дым от пожара распространился в небе над Ростовом и даже Батайском. В воздухе ощущается сильный запах гари. На видео, ранее опубликованном МЧС, также видны огромные клубы дыма.

К настоящему моменту спасатели смогли ликвидировать открытое горение. Тушение пожара продолжается.

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