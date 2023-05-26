Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Напомним, что в городе в пятницу, 26 мая, прошел ливень с градом, что стало причиной подтопления территорий. А одной из машин пробило заднее стекло.
Некоторые дороги начали скрываться под водой, в том числе на Таганрогской и Королева. Водители говорят, что движение здесь собираются ограничить.
«Пожарные приехали перекрывать затапливаемый проспект Королева во время ливня с градом», — написал автор.
Добавим, что из-за транспортных проблем выросли цены на такси и появились серьезные пробки.
Согласно прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода сохранится все выходные, но будет тепло.