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Ростовчане заявили о перекрытии затопленного проспекта Королева днем 26 мая

26 мая 2023, 14:06
Фото: Dickelbers/cc by/wikimedia.org
Ростовчане заявили о перекрытии затопленного проспекта Королева днем 26 мая
В Ростове-на-Дону будут перекрывать дорогу на проспекте Королева, которая скрылась под водой, сообщили водители в соцсетях.

Напомним, что в городе в пятницу, 26 мая, прошел ливень с градом, что стало причиной подтопления территорий. А одной из машин пробило заднее стекло.

Некоторые дороги начали скрываться под водой, в том числе на Таганрогской и Королева. Водители говорят, что движение здесь собираются ограничить.

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«Пожарные приехали перекрывать затапливаемый проспект Королева во время ливня с градом», — написал автор.

Добавим, что из-за транспортных проблем выросли цены на такси и появились серьезные пробки.

Согласно прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода сохранится все выходные, но будет тепло.

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