Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Donnews пишет, что траты на коммунальные ресурсы довольно низкие. По информации издания, один киловатт стоит почти втрое дешевле, чем для простых ростовчан.
«Систему делали так, чтобы у собора был избыток электричества. В данный момент рассматривается вопрос о его продаже на розничном рынке», — сказано в сообщении.
Отмечается, что законодательство это делать не запрещает.
Ранее прокурор в Новочеркасске потребовал закрыть церковь. Материал на эту тему читайте по ссылке.