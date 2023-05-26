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Ростовский кафедральный собор может начать торговать электричеством

26 мая 2023, 06:25
Фото: 1MI
Ростовский кафедральный собор может начать торговать электричеством
В Ростовском кафедральном соборе во время реставрации появился автономный энергоцентр, обеспечивающий здание электричеством и теплом, пишут СМИ.

Donnews пишет, что траты на коммунальные ресурсы довольно низкие. По информации издания, один киловатт стоит почти втрое дешевле, чем для простых ростовчан.

«Систему делали так, чтобы у собора был избыток электричества. В данный момент рассматривается вопрос о его продаже на розничном рынке», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что законодательство это делать не запрещает.

Ранее прокурор в Новочеркасске потребовал закрыть церковь. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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