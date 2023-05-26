Система ОМС нацелена на развитие превентивной медицины

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
По сравнению с 2021 годом охват населения профмероприятиями увеличился на 39%. Такой статистикой поделилась зампредседателя ФФОМС Ирина Соколова в ходе своего выступления на круглом столе по медстрахованию, который состоялся в Москве в рамках Международной конференции по страхованию, информирует издание newizv.ru.
В последнее время система ОМС взяла курс на развитие превентивной медицины, что позволяет диагностировать заболевания на ранних стадиях. Ирина Соколова отметила, что с каждым годом программы профилактических мероприятий в рамках ОМС расширяются. Увеличивается перечень исследований, которые проводятся в области скрининга злокачественных новообразований. Система ОМС сфокусирована на предоставлении медицинской помощи пациентам, у которых есть хронические заболевания, а также на выявлении осложнений и обострений этих болезней.
С 2018 года наблюдается планомерное увеличение объема помощи гражданам по направлению диспансеризации. В прошлом году ее прошли 23 миллиона россиян, из которых более 6 миллионов – углубленно. Также здравоохранение ориентировано на предоставление медпомощи пациентам с хроническими заболеваниями.
Как отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов, общее медицинское страхование двигается в сторону персонификации, усиления адресного сопровождения, в частности в рамках диспансерного наблюдения хронических больных, профилактики осложнений и ранней диагностики заболеваний.
Значительную роль представителей страхования в системе ОМС отметил первый замглавы Министерства здравоохранения России Владимир Зеленский. Представитель ведомства обратил внимание, что вся отрасль направлена на то, чтобы увеличить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет. ОМС содержит набор инструментов для персонального сопровождения застрахованных лиц и адресной работы с недообследованными гражданами.