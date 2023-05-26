Система ОМС нацелена на развитие превентивной медицины

В последнее время система ОМС взяла курс на развитие превентивной медицины, что позволяет диагностировать заболевания на ранних стадиях. Ирина Соколова отметила, что с каждым годом программы профилактических мероприятий в рамках ОМС расширяются. Увеличивается перечень исследований, которые проводятся в области скрининга злокачественных новообразований. Система ОМС сфокусирована на предоставлении медицинской помощи пациентам, у которых есть хронические заболевания, а также на выявлении осложнений и обострений этих болезней.