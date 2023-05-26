Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Возгорание началось на улице Вавилова, 60, в 15.27 мск, пламя за это время успело охватить 400 квадратных метров площади. В данный момент обстановка уточняется.
К ликвидации огня привлекли 58 специалистов, они используют 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
«По предварительной информации горят стеллажи с пряжей. Есть угроза распространения пожара», — сказано в сообщении.
Что стало причиной крупного возгорания, на данный момент остается загадкой.
Ранее из-за пожара в многоэтажке в центре Ростова 25 мая эвакуировали 30 человек. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.