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Склад с пряжей загорелся в Ростове-на-Дону днем 26 мая

26 мая 2023, 13:24
Фото: 1MI
Склад с пряжей загорелся в Ростове-на-Дону днем 26 мая
В Ростове-на-Дону в пятницу, 26 мая, произошел крупный пожар на складе, где хранили пряжу, сообщили в региональном УМЧС.

Возгорание началось на улице Вавилова, 60, в 15.27 мск, пламя за это время успело охватить 400 квадратных метров площади. В данный момент обстановка уточняется.

К ликвидации огня привлекли 58 специалистов, они используют 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

«По предварительной информации горят стеллажи с пряжей. Есть угроза распространения пожара», — сказано в сообщении.

Из-за пожара в многоэтажке в центре Ростова 25 мая эвакуировали 30 человек
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Что стало причиной крупного возгорания, на данный момент остается загадкой. 

Ранее из-за пожара в многоэтажке в центре Ростова 25 мая эвакуировали 30 человек. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Видео: ТГ канал Ростов №1
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