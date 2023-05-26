Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
По словам Алексея Пономаренко, с критикой цветов «Ленты» персонал столкнулся давно.
«Все видят в этом намек на Украину. Хотя «Лента» начала работать задолго до начала СВО и у брэнда изначально были такие цвета. У нас на логотипе подсолнух – это небо и поле, не больше», - объяснил сотрудник гипермаркета.
Он добавил, что работники сети скептически относятся к критике раскраски магазинов и не собираются проводить ребрендинг.
«Я ничего не слышал о каких-то конкретных намерениях на счет смены цветов. Тут же нужно будет не просто магазины перекрасить, а полностью переделывать рекламную кампанию Это очень дорого и, если честно, бесполезно. Ни у нас, ни у того же ФК «Ростов» нет в окраске никакого намека на пропаганду. Это просто цвета», - ответил собеседник издания.
Ранее RostovGazeta писала о том, что стало известно о попытке дворника поликлиники в Ростове-на-Дону сжечь российский флаг.