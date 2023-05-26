«Я ничего не слышал о каких-то конкретных намерениях на счет смены цветов. Тут же нужно будет не просто магазины перекрасить, а полностью переделывать рекламную кампанию Это очень дорого и, если честно, бесполезно. Ни у нас, ни у того же ФК «Ростов» нет в окраске никакого намека на пропаганду. Это просто цвета», - ответил собеседник издания.