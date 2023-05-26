rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Изображение материала

Сотрудник ростовской «Ленты» рассказал о негативных отзывах из-за желто-синего цвета

26 мая 2023, 10:19
Фото: Яндекс.Карты
Сотрудник ростовской «Ленты» рассказал о негативных отзывах из-за желто-синего цвета
Желто-синяя раскраска магазина стала причиной для негативных отзывов некоторых горожан, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал сотрудник одного из находящихся в Ростове магазинов сети «Лента» Алексей Пономаренко (фамилия изменена по желанию собеседника)

По словам Алексея Пономаренко, с критикой цветов «Ленты» персонал столкнулся давно.

«Все видят в этом намек на Украину. Хотя «Лента» начала работать задолго до начала СВО и у брэнда изначально были такие цвета. У нас на логотипе подсолнух – это небо и поле, не больше», - объяснил сотрудник гипермаркета.

Он добавил, что работники сети скептически относятся к критике раскраски магазинов и не собираются проводить ребрендинг.

Ростовскую фирму поймали на производстве флага Украины
Узнать подробнее

«Я ничего не слышал о каких-то конкретных намерениях на счет смены цветов. Тут же нужно будет не просто магазины перекрасить, а полностью переделывать рекламную кампанию Это очень дорого и, если честно, бесполезно. Ни у нас, ни у того же ФК «Ростов» нет в окраске никакого намека на пропаганду. Это просто цвета», - ответил собеседник издания.

Ранее RostovGazeta писала о том, что стало известно о попытке дворника поликлиники в Ростове-на-Дону сжечь российский флаг.

Читайте также:
Грачева планирует выступать под флагом ФранцииВ Ростове задержали конструктора предприятия ОПК, который сливал данные о ПВО УкраинеРостовский депутат стал получать угрозы жизни со стороны Украины
#Анна Ивченко#Происшествие#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Губернатор Голубев призвал дончан успокоиться после сбитой украинской ракеты 25 мая
Вчера, 20:16
В Ростове-на-Дону назвали подробности ночного убийства 20-летнего парня
Вчера, 14:43
В Ростове-на-Дону разрешили купаться только на двух пляжах в 2023 году
Вчера, 14:18
В Ростове 25 мая на глазах прохожих обрушилась стена здания ПФР
Вчера, 14:09
В клубном доме в центре города появятся квартиры с системой «умный дом»
Вчера, 15:00
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022, 16:03