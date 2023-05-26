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Стала известна причина крупного пожара на складе с пряжей на Вавилова в Ростове

26 мая 2023, 16:45
Фото: МЧС России по Ростовской области
Аварийный режим работы электропроводки, по предварительным данным, стал причиной пожара на складе с пряжей в Ростове
Аварийный режим работы электропроводки, по предварительным данным, стал причиной пожара на складе с пряжей в Ростове, сообщили в МЧС.

Днем 26 мая крупный пожар вспыхнул в Ростове на улице Вавилова, 60. Там загорелся склад с пряжей. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. К настоящему моменту спасатели ликвидировали открытое горение. Тушение пожара продолжается.

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В МЧС сообщили, что, по предварительным данным, причиной происшествия стал аварийный режим работы электропроводки. Подробности инцидента еще предстоит выяснить специалистам.

Напомним, в тушении огня участвуют почти сто спасателей и 21 единица спецтехники. Улица Вавилова частично перекрыто. На место происшествия выехал замглавы администрации города.

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