Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
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Updated Сегодня, 16:47
Днем 26 мая крупный пожар вспыхнул в Ростове на улице Вавилова, 60. Там загорелся склад с пряжей. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. К настоящему моменту спасатели ликвидировали открытое горение. Тушение пожара продолжается.
В МЧС сообщили, что, по предварительным данным, причиной происшествия стал аварийный режим работы электропроводки. Подробности инцидента еще предстоит выяснить специалистам.
Напомним, в тушении огня участвуют почти сто спасателей и 21 единица спецтехники. Улица Вавилова частично перекрыто. На место происшествия выехал замглавы администрации города.