Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что сработала система ПВО и сбила ракету ВСУ. Это произошло в районе Морозовска.
Глава региона просил все сохраняться спокойствие. Теперь Baza написала, что скорость ракеты составляла пять тысяч километров в час.
«Ее сбили в четырех километрах от Морозовского аэродрома. Сейчас сотрудники спецслужб ведут поиски обломков», — сказано в сообщении. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Отмечается, что медицинская помощь никому не потребовалась.