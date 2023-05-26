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Стали известны подробности атаки украинской ракетой по Ростовской области

26 мая 2023, 06:56
Фото: mil.ru
Названы подробности атаки украинской ракетой по Ростовской области
Сбитая над Ростовской областью украинская ракета летела на высоте 17 километров, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что сработала система ПВО и сбила ракету ВСУ. Это произошло в районе Морозовска.

Глава региона просил все сохраняться спокойствие. Теперь Baza написала, что скорость ракеты составляла пять тысяч километров в час.

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«Ее сбили в четырех километрах от Морозовского аэродрома. Сейчас сотрудники спецслужб ведут поиски обломков», — сказано в сообщении. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Отмечается, что медицинская помощь никому не потребовалась.

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