Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что система ПВО в районе Морозовска сбила ракету ВСУ. Он попросил всех сохранять спокойствие.
«Атака могла быть совершена из украинского ракетно-тактического комплекса „Гром“. Об этом говорит скорость полета ракеты — пять тысяч километров в час», — пишет Ura.news.
Отмечается, что эта система может поражать объекты на расстоянии до 280 километров. Издание уточнило, что от Морозовска до линии фронта около 230 километров.
Ранее губернатор Голубев заявил, что вся Ростовская область живет в режиме ЧС с 2022 года.