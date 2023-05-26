На фоне непогоды в Ростове в два раза поднялись цены на такси. Поездка в пределах одного района обойдется примерно в 300 рублей. Добраться с Западного или Северного в центр будет стоить не дешевле 500 рублей. За поездку из Левенцовки на Сельмаш придется отдать около 700 рублей. Столько же за путь до Ростова заплатят и жители Батайска.