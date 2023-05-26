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Таксисты вдвое подняли цены из-за града в Ростове 26 мая

26 мая 2023, 13:07
Фото: 1MI
Таксисты вдвое подняли цены из-за града в Ростове 26 мая
В Ростове цены на такси увеличились в два раза на фоне непогоды, следует из данных одного из агрегаторов такси.

Днем 26 мая ливень с градом обрушился на Ростов. Горожане сообщают, что размер града местами равен перепелиному яйцу. Ко всему прочему осадки сопровождаются громом и молнией.

На фоне непогоды в Ростове в два раза поднялись цены на такси. Поездка в пределах одного района обойдется примерно в 300 рублей. Добраться с Западного или Северного в центр будет стоить не дешевле 500 рублей. За поездку из Левенцовки на Сельмаш придется отдать около 700 рублей. Столько же за путь до Ростова заплатят и жители Батайска.

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Пробки в городе сейчас оцениваются в семь баллов, несмотря на то, что пятничный вечерний час-пик еще не наступил.

Напомним, в Таганроге и Ростове-на-Дону на выходных ожидаются проливные дожди.

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