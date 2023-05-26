Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Днем 26 мая ливень с градом обрушился на Ростов. Горожане сообщают, что размер града местами равен перепелиному яйцу. Ко всему прочему осадки сопровождаются громом и молнией.
На фоне непогоды в Ростове в два раза поднялись цены на такси. Поездка в пределах одного района обойдется примерно в 300 рублей. Добраться с Западного или Северного в центр будет стоить не дешевле 500 рублей. За поездку из Левенцовки на Сельмаш придется отдать около 700 рублей. Столько же за путь до Ростова заплатят и жители Батайска.
Пробки в городе сейчас оцениваются в семь баллов, несмотря на то, что пятничный вечерний час-пик еще не наступил.
Напомним, в Таганроге и Ростове-на-Дону на выходных ожидаются проливные дожди.