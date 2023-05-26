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Telegram-каналы заявили о розыске на Дону сбежавших из ЛНР вооруженных бойцов

26 мая 2023, 11:10
Фото: mil.ru
Telegram-каналы заявили о розыске на Дону сбежавших из ЛНР вооруженных бойцов
В Ростовской области сотрудникам полиции, дескать, передали ориентировки для розыска сбежавших из ЛНР бойцов, пишет Telegram-канал Baza. Но по информации СМИ, данное сообщение является фейком.

Канал заявил, что несколько десятков бойцов якобы сбежали из Лисичанска. Говорится, что о их местонахождении и приметах информации нет.

«Предположительно, они вооружены и передвигаются на автомобилях. Есть вероятность, что они направляются в Ростовскую область», — уточнил канал.

В Ростовской области нашли срочника, сбежавшего из воинской части 24 апреля
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Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Однако собственные источники рассказали изданию 1Rnd, что эта ориентировка является фейком.

Ранее в Ростовской области нашли срочника, сбежавшего из воинской части 24 апреля. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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