Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Канал заявил, что несколько десятков бойцов якобы сбежали из Лисичанска. Говорится, что о их местонахождении и приметах информации нет.
«Предположительно, они вооружены и передвигаются на автомобилях. Есть вероятность, что они направляются в Ростовскую область», — уточнил канал.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Однако собственные источники рассказали изданию 1Rnd, что эта ориентировка является фейком.
Ранее в Ростовской области нашли срочника, сбежавшего из воинской части 24 апреля. Материал на эту тему читайте по ссылке.