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Уголовное дело могут завести против экс-главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой

26 мая 2023, 05:50
Фото: 1mi
Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева может стать фигуранткой уголовного дела, говорится на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин настаивал на возбуждении уголовного дела в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. А до этого появились слухи о массовых обысках в домах и на местах работы донских судей, в результате чего могли найти более 200 миллионов рублей.

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Теперь будет рассмотрено представление председателя Следкома. Золотарева может стать фигуранткой уголовного дела по статье о получении взятки.

Все материалы рассмотрят в пятницу, 26 мая, в 10 утра. Кроме того, дело могут возбудить в отношении Татьяны Юровой, которая была заместителем Золотаревой.

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