Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин настаивал на возбуждении уголовного дела в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. А до этого появились слухи о массовых обысках в домах и на местах работы донских судей, в результате чего могли найти более 200 миллионов рублей.