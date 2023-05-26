Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин настаивал на возбуждении уголовного дела в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. А до этого появились слухи о массовых обысках в домах и на местах работы донских судей, в результате чего могли найти более 200 миллионов рублей.
Теперь будет рассмотрено представление председателя Следкома. Золотарева может стать фигуранткой уголовного дела по статье о получении взятки.
Все материалы рассмотрят в пятницу, 26 мая, в 10 утра. Кроме того, дело могут возбудить в отношении Татьяны Юровой, которая была заместителем Золотаревой.