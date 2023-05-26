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Украина обстреляла территорию в 60 километрах от Ростовской области

26 мая 2023, 18:21
Фото: 1MI
Вооруженные силы Украины обстреляли город в 60 километрах от границы с Ростовской областью
Вооруженные силы Украины обстреляли Мариуполь, который находится примерно в 60 километрах от границы с Ростовской областью по прямой, пишут СМИ.

Поздним вечером 26 мая Вооруженные силы Украины обстреляли дальнобойными ракетами Мариуполь. Он находится в 60 километрах от Ростовской области.

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ТАСС уточняет, что удар пришел с северо-западного направления в 20.10 мск. Какое именно оружие использовалось для обстрела, не уточняется.

Также пока нет информации о пострадавших и степени разрушения. Подробности инцидента уточняются.

Напомним, вчера вечером система ПВО сбила украинскую ракету над Морозовском в Ростовской области. Осколки объекта упали в полях вдалеке от населенных пунктов. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

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