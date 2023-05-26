Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Поздним вечером 26 мая Вооруженные силы Украины обстреляли дальнобойными ракетами Мариуполь. Он находится в 60 километрах от Ростовской области.
ТАСС уточняет, что удар пришел с северо-западного направления в 20.10 мск. Какое именно оружие использовалось для обстрела, не уточняется.
Также пока нет информации о пострадавших и степени разрушения. Подробности инцидента уточняются.
Напомним, вчера вечером система ПВО сбила украинскую ракету над Морозовском в Ростовской области. Осколки объекта упали в полях вдалеке от населенных пунктов. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.