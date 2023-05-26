Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Крупный пожар произошел на улице Вавилова в Ростове 26 мая. Там загорелся склад с пряжей. Огонь охватил 400 квадратных метров. К его тушению привлекли почти 60 спасателей и 17 единиц техники.
Из-за пожара на улице Вавилова образовалась многокилометровая пробка. Ситуация осложняется непогодой в городе. Из-за мощного ливня с градом заторы образовались на многих других улицах Ростова. Пробки в городе оцениваются сейчас в девять баллов.
Водителей просят заранее продумывать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробке.
Напомним, штормовое предупреждение продлили в Ростовской области до 27 мая.