Из-за пожара на улице Вавилова образовалась многокилометровая пробка. Ситуация осложняется непогодой в городе. Из-за мощного ливня с градом заторы образовались на многих других улицах Ростова. Пробки в городе оцениваются сейчас в девять баллов.