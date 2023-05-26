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Улица Вавилова стоит в неподвижной пробке из-за пожара на складе с пряжей в Ростове

26 мая 2023, 14:23
Фото: 1MI
Улица Вавилова стоит в неподвижной пробке из-за пожара на складе с пряжей в Ростове
Огромная пробка образовалась на улице Вавилова в Ростове из-за пожара на складе с пряжей, сообщают в соцсетях очевидцы.

Крупный пожар произошел на улице Вавилова в Ростове 26 мая. Там загорелся склад с пряжей. Огонь охватил 400 квадратных метров. К его тушению привлекли почти 60 спасателей и 17 единиц техники.

Из-за пожара на улице Вавилова образовалась многокилометровая пробка. Ситуация осложняется непогодой в городе. Из-за мощного ливня с градом заторы образовались на многих других улицах Ростова. Пробки в городе оцениваются сейчас в девять баллов.

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Водителей просят заранее продумывать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробке.

Напомним, штормовое предупреждение продлили в Ростовской области до 27 мая.

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