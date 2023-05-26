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Улицу Вавилова перекрыли в Ростове из-за огромного пожара на складе с пряжей

26 мая 2023, 14:56
Фото: МЧС по Ростовской обл
Улицу Вавилова перекрыли в Ростове из-за огромного пожара на складе с пряжей
В Ростове улицу Вавилова частично перекрыли из-за крупного пожара на складе с пряжей, сообщили в ГИБДД России по региону.

Крупный пожар произошел на складе по хранению пряжи в Ростове на улице Вавилова, 60. Площадь возгорания к этому часу составляет 800 квадратных метров. К тушению привлечены почти сто пожарных и 21 единица техники.

Склад с пряжей загорелся в Ростове-на-Дону днем 26 мая
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Движение на улице Вавилова решено перекрыть на участке от переулка Технологического до переулка Радиаторного. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты движения.

Улица Вавилова уже стоит в неподвижном заторе. Ситуацию усложняют девятибалльные пробки в городе, спровоцированные мощным ливнем и подтоплением нескольких улиц.

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