Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Крупный пожар произошел на складе по хранению пряжи в Ростове на улице Вавилова, 60. Площадь возгорания к этому часу составляет 800 квадратных метров. К тушению привлечены почти сто пожарных и 21 единица техники.
Движение на улице Вавилова решено перекрыть на участке от переулка Технологического до переулка Радиаторного. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты движения.
Улица Вавилова уже стоит в неподвижном заторе. Ситуацию усложняют девятибалльные пробки в городе, спровоцированные мощным ливнем и подтоплением нескольких улиц.