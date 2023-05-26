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В Гидрометцентре раскрыли причину мощного ливня в Ростове 26 мая

26 мая 2023, 16:18
Фото: 1MI
Атмосферный фронт и конвективные облака стали причиной сильного дождя в Ростове
Атмосферный фронт и конвективные облака стали причиной сильного дождя в Ростове, заявили в Гидрометцентре.

В Гидрометцентре рассказали порталу Rostov.ru, что причиной мощных ливней в Ростове можно считать атмосферный фронт и конвективные облака. Дело в том, что из-за соединения воздушных масс теплый воздух с почвы соединился с холодным. Из-за этого образовался конденсат, который и поспособствовал появлению дождевых облаков и, как следствие, мощных ливней.

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Синоптики предупреждают, что непогода продержится в Ростове до конца мая. В городе прогнозируются ливни с градом и грозой, а также усиление ветра до 18 метров в секунду.

Напомним, сегодня из-за мощного ливня улицу Тракторную размыло в Ростове.

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