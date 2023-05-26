В Гидрометцентре рассказали порталу Rostov.ru, что причиной мощных ливней в Ростове можно считать атмосферный фронт и конвективные облака. Дело в том, что из-за соединения воздушных масс теплый воздух с почвы соединился с холодным. Из-за этого образовался конденсат, который и поспособствовал появлению дождевых облаков и, как следствие, мощных ливней.