Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
В Гидрометцентре рассказали порталу Rostov.ru, что причиной мощных ливней в Ростове можно считать атмосферный фронт и конвективные облака. Дело в том, что из-за соединения воздушных масс теплый воздух с почвы соединился с холодным. Из-за этого образовался конденсат, который и поспособствовал появлению дождевых облаков и, как следствие, мощных ливней.
Синоптики предупреждают, что непогода продержится в Ростове до конца мая. В городе прогнозируются ливни с градом и грозой, а также усиление ветра до 18 метров в секунду.
Напомним, сегодня из-за мощного ливня улицу Тракторную размыло в Ростове.