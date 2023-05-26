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В Краснодаре назвали подробности повреждений зданий на Морской

26 мая 2023, 05:33
Фото: 1mi
В Краснодаре на улице Морской получили повреждения здания, сообщил в соцсетях глава города Евгений Наумов.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что причиной мог стать дрон-камикадзе. Но официального подтверждения этому не было, информация уточняется.

Наумов заявил, что повреждения оказались у офисного здания и жилого дома. На место прибыли представители экстренных служб, которые устанавливают все обстоятельства.

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Также известно, что пятиэтажный дом на Гаражной частично остался без стекол. А в находящемся рядом частном доме повреждена крыша.

Ранее губернатор рассказал, что за объект сбила ПВО в Морозовске Ростовской области 25 мая.

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