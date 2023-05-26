Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что причиной мог стать дрон-камикадзе. Но официального подтверждения этому не было, информация уточняется.
Наумов заявил, что повреждения оказались у офисного здания и жилого дома. На место прибыли представители экстренных служб, которые устанавливают все обстоятельства.
Также известно, что пятиэтажный дом на Гаражной частично остался без стекол. А в находящемся рядом частном доме повреждена крыша.
Ранее губернатор рассказал, что за объект сбила ПВО в Морозовске Ростовской области 25 мая.