Для тушения огня привлечены около сотни пожарных и задействовано более 20 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. О ликвидации активного горения в МЧС сообщили около 18.00 мск. Тем временем улицу Вавилова в районе пожара перекрыли. Водители сообщают, что больше двух часов провели в пробке на этом участке.