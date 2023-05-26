Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Днем 26 мая мощный ливень обрушился на Ростов. Он сопровождался громом, молнией и градом размером с перепелиное яйцо. Потоки воды быстро затопили улицы Ростова. В частности, в реки превратились проспект Королева, улицы Таганрогская и Малиновского и некоторые другие.
На дорогах образовались пробки. Сейчас они оцениваются в десять баллов. Сложнее всего ситуация с заторами обстоит в центре города, на Северном и Западном. Такси в Ростове подорожало в три раза еще до пятничного вечернего час-пика.
Также автомобилисты сообщили, что от града пострадали их машины. Местами град разбил у них стекла.
Сейчас дождь в городе продолжает идти. По прогнозам синоптиков, непогода не покинет Ростов и в выходные дни.
В пятницу, 26 мая в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар на складе, где хранилась пряжа, сообщили в региональном УМЧС. Огонь вспыхнул на улице Вавилова, 60 и за короткое время охватил площадь в 400 квадратных метров. Спустя некоторое время огонь охватил уже 800 квадратных метров. Людей с расположенных по соседству зданий эвакуировали.
Для тушения огня привлечены около сотни пожарных и задействовано более 20 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. О ликвидации активного горения в МЧС сообщили около 18.00 мск. Тем временем улицу Вавилова в районе пожара перекрыли. Водители сообщают, что больше двух часов провели в пробке на этом участке.
Предварительной причиной пожара в МЧС назвали аварийный режим электропроводки.
В четверг, 25 мая, около 22.00 система ПВО сбила в городе Морозовске Ростовской области ракету, прилетевшую с территории Украины. Инцидент оперативно прокомментировали региональные власти.
Они подтвердили работу ПВО. По их словам, обломки ракеты упали в поле, далеко от населенных пунктов. Поэтому жертв и возгораний удалось избежать.
Власти призвали местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Они заверяют, что расследование инцидента уже началось, а военные продолжают выполнять свою работу.