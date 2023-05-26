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Published Сегодня, 17:09

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В огне и в воде оказался Ростов 26 мая

26 мая 2023, 17:09
Фото: Wikimedia.org
Огонь и вода: в Ростове полыхают пожары и тонут в ливне улицы
В Ростове снова прошел мощный ливень с градом, однако, несмотря на это, в городе вспыхнул крупный пожар на складе с пряжей, а власти Ростовской области выясняют обстоятельства ликвидации ракеты в небе над регионом.

Вода

Днем 26 мая мощный ливень обрушился на Ростов. Он сопровождался громом, молнией и градом размером с перепелиное яйцо. Потоки воды быстро затопили улицы Ростова. В частности, в реки превратились проспект Королева, улицы Таганрогская и Малиновского и некоторые другие.

На дорогах образовались пробки. Сейчас они оцениваются в десять баллов. Сложнее всего ситуация с заторами обстоит в центре города, на Северном и Западном. Такси в Ростове подорожало в три раза еще до пятничного вечернего час-пика.

Также автомобилисты сообщили, что от града пострадали их машины. Местами град разбил у них стекла.

Сейчас дождь в городе продолжает идти. По прогнозам синоптиков, непогода не покинет Ростов и в выходные дни.

Видео: RostovGazeta
Девятибалльные пробки сковали Ростов из-за ливня с градом 26 мая
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Огонь

В пятницу, 26 мая в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар на складе, где хранилась пряжа, сообщили в региональном УМЧС. Огонь вспыхнул на улице Вавилова, 60 и за короткое время охватил площадь в 400 квадратных метров. Спустя некоторое время огонь охватил уже 800 квадратных метров. Людей с расположенных по соседству зданий эвакуировали. 

Для тушения огня привлечены около сотни пожарных и задействовано более 20 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. О ликвидации активного горения в МЧС сообщили около 18.00 мск.  Тем временем улицу Вавилова в районе пожара перекрыли. Водители сообщают, что больше двух часов провели в пробке на этом участке.

Предварительной причиной пожара в МЧС назвали аварийный режим электропроводки.  

Видео: ТГ канал Ростов #1
Склад с пряжей загорелся в Ростове-на-Дону днем 26 мая
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И медные трубы

В четверг, 25 мая, около 22.00 система ПВО сбила в городе Морозовске Ростовской области ракету, прилетевшую с территории Украины. Инцидент оперативно прокомментировали региональные власти.

Они подтвердили работу ПВО. По их словам, обломки ракеты упали в поле, далеко от населенных пунктов. Поэтому жертв и возгораний удалось избежать.

Власти призвали местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Они заверяют, что расследование инцидента уже началось, а военные продолжают выполнять свою работу.

Фото: 1MI
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