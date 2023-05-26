В подмосковном экопромпарке будут утилизировать до 55 000 тонн органики в год

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:56
Инвестиции в проект эксперты оценили в 2,377 млрд рублей. По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, новый объект будет перерабатывать органику, в том числе из ТКО, также он поможет уменьшить объём захоронений мусора на свалках. Проект реализует компания «Биогенезис», утилизирующая отходы при помощи личинок черной львинки, пишет gorod55.ru.
Личинка этой мухи может перерабатывать любую органику, используя её в качестве материала для питания и роста. Взрослые личинки, в свою очередь, перерабатываются. Из них делают энтомологический жир и белковую кормовую добавку, а органический субстрат после переработки является удобрением.
В настоящее время «Биогенезис» находится на этапе проектирования объекта. По предварительным данным, его введут в эксплуатацию в конце 2025 года.
Напомним, до конца следующего года в Российской Федерации появятся 8 экопромпарков. Их построят в Подмосковье, в Приморье, на Кубани, в Ставропольском крае и ещё в четырёх областях.
ЭПП способствуют построению экономики замкнутого цикла, а также достижению целей национального проекта «Экология» по снижению захоронения отходов на 50%. В экопромышленных парках будут работать объекты по утилизации. По прогнозам специалистов, они помогут возвращать в оборот до 1,1 млн тонн вторсырья.