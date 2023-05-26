В подмосковном экопромпарке будут утилизировать до 55 000 тонн органики в год

Личинка этой мухи может перерабатывать любую органику, используя её в качестве материала для питания и роста. Взрослые личинки, в свою очередь, перерабатываются. Из них делают энтомологический жир и белковую кормовую добавку, а органический субстрат после переработки является удобрением.