В Ростове-на-Дону появится производство кормов для домашних питомцев

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Ряд производителей кормов и ветеринарных товаров ограничили свои поставки на прилавки магазинов, а те, кто остался, столкнулся с логистическими трудностями. Но в ближайшее время, эта проблема может разрешиться благодаря новому производству в Ростовской области.
Уже на протяжении пяти лет недалеко от Ростова-на-Дону работает завод по производству комбинированных кормов для птиц, КРС, и других видов животных. Теперь к производству добавиться и новая линейка — корма для кошек и собак, что не может не радовать хозяев пушистых любимцев.
Ведь по мнению экспертов в области экономики, цены на имеющиеся товары для животных в частности корм, в последнее время с регулярной периодичностью идет вверх, а некоторая продукция и вовсе стала недоступна.
Специалисты отмечают, что на полноценное импортозамещение может уйти не один год, а сам процесс будет трудоемким и долгим. Однако на базе «Ростовского Комбикормового Завода» так не считают.
Сегодня здесь производят до 10 тонн продукции в час. Корма уже завоевали сердца фермеров и сельскохозяйственных предприятий юга России. На протяжении нескольких лет здесь выпускали 38 видов продукции, которая реализовывалась через сеть магазинов. Теперь список продукции будет расширен.
Как отмечает исполнительный директор предприятия Андрей Крутых, на момент запуска производства в регионе не было крупных производителей комбикормов для животных и птицыдля розничных покупателей, и основная часть завозилась из других областей.
— Изначально мы ставили задачу обеспечить животноводческие фермы и личные подсобные хозяйства области комбикормовыми смесями высокого качества по доступным ценам, но теперь мы открываем новое направление. Это стало возможным благодаря поддержкеСбера, который дал нам 30 млн рублей. Надеемся, что наш опыт и современное оборудование помогут достичь поставленных целей, — делится Андрей Крутых.
Стоит отметить, что с 2022 года свою деятельность в нашей стране ограничили такие бренды как Purina, Pedigree, Royal Conin, Whiskas, Kitekat, Chappi, Sheba, Cesar, Perfect Fit, так что безусловно направление новой ветки для развития бизнеса выбрана более чем удачно.
На предприятии уверяют, что первые партии корма для домашних питомцев появятся на полках зоомагазинов не ранее чем через 2 месяца. Именно столько времени нужно, чтобы собрать новую линию и запустить производство в режиме наладки.
В Сбере уверяют, что и данное направление в производстве корма для животных более чем рентабельно.
— «Ростовский комбикормовый завод» - крупнейшее донское производство комбикормов для розничных покупателей - частных фермерских хозяйств. Оно полностью автоматизировано, также завод отличается нулевым уровнем выбросов CO и безотходной системой производства. А Сбер всегда поддерживает проекты, которые идут по пути устойчивого развития. Внедрение инноваций и освоение нового рынка позволит компании развиваться ускоренными темпами. У предпринимателей много бизнес-идей, в которые мы верим, и планируем принимать участие в будущих инвестиционных проектах, - отметила Лия Кикичева, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка.
Тем не менее, реальность рисует свои картины. Корма для домашних животных продолжают дорожать, а траты на домашних животных в период с января по ноябрь прошлого года по данным статистов увеличились на 20 процентов. Сможет ли новая линейка ростовского завода закрыть потребность в кормах для животных на юге России покажет время, а мы будем следить за развитием событий.