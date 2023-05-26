В Ростове-на-Дону появится производство кормов для домашних питомцев

Тем не менее, реальность рисует свои картины. Корма для домашних животных продолжают дорожать, а траты на домашних животных в период с января по ноябрь прошлого года по данным статистов увеличились на 20 процентов. Сможет ли новая линейка ростовского завода закрыть потребность в кормах для животных на юге России покажет время, а мы будем следить за развитием событий.