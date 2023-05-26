Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
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Соответствующее постановление уже подписано, оно дает право на создание проектов планировки и межевания территории. В дальнейшем планируется построить соединительный участок Доватора – Зоологическая.
В постановлении говорится, что площадь участка составляет 11,4 гектара. Сроки строительных работ в документации не указаны.
Ранее стало известно, что две развязки и три дороги построят в Ростове в районе старого аэропорта. Материал на эту тему читайте по ссылке.