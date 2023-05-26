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В Ростове распланируют территорию под строительство дублера для Змиевского проезда

26 мая 2023, 10:45
Фото: 1MI
В Ростове распланируют территорию под строительство дублера для Змиевского проезда
В Ростове-на-Дону разработают документацию по планировке территории для строительства дублера Змиевского проезда, говорится в документах на сайте городской администрации.

Соответствующее постановление уже подписано, оно дает право на создание проектов планировки и межевания территории.  В дальнейшем планируется построить соединительный участок Доватора – Зоологическая.

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Фото: rostov-gorod.ru

В постановлении говорится, что площадь участка составляет 11,4 гектара. Сроки строительных работ в документации не указаны.

Ранее стало известно, что две развязки и три дороги построят в Ростове в районе старого аэропорта. Материал на эту тему читайте по ссылке. 

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