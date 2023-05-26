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В Ростовской области раскрыли подробности информации о якобы сбежавших бойцах

26 мая 2023, 11:37
Фото: mil.ru
В Ростовской области раскрыли подробности информации о сбежавших бойцах
В Ростовской области правоохранителям раздали ориентировки с якобы сбежавшими из Донбасса бойцами, сообщает Telegram-канал Baza. Но по информации СМИ, данное сообщение является фейком.

Канал пишет будто десятки бойцов совершили побег в Лисичанске и могут перемещаться на транспорте. Говорится, что в связи с этим и раздали ориентировки.

«Бойцы могут быть с оружием, есть вероятность, что они направляются в Ростовскую область», — пишет канал.

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Каких-либо официальных комментариев и подтверждений по этому поводу не было. Сейчас вся информация уточняется.

Однако собственные источники рассказали изданию 1Rnd, что эта ориентировка является фейком.

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