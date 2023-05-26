Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Канал пишет будто десятки бойцов совершили побег в Лисичанске и могут перемещаться на транспорте. Говорится, что в связи с этим и раздали ориентировки.
«Бойцы могут быть с оружием, есть вероятность, что они направляются в Ростовскую область», — пишет канал.
Каких-либо официальных комментариев и подтверждений по этому поводу не было. Сейчас вся информация уточняется.
Однако собственные источники рассказали изданию 1Rnd, что эта ориентировка является фейком.
Читайте также о том, как В Ростовской области нашли срочника, сбежавшего из воинской части 24 апреля.