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В сети появилось видео страшного пожара на складе с пряжей на Вавилова в Ростове

26 мая 2023, 15:20
Фото: МЧС по Ростовской обл
В сети появилось видео страшного пожара на складе с пряжей на Вавилова в Ростове
Почти сто пожарных и 21 единица техники участвуют в ликвидации огня на Вавилова в Ростове, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Крупный пожар произошел на складе с пряжей на улице Вавилова, 60 в Ростове. Огонь охватил 800 квадратных метров площади. В его тушении участвуют почти сто спасателей и 21 единица спецтехники.

МЧС опубликовало видео с места событий. На нем видно, что от склада исходит густой черный дым. Тушению мешает падение конструкций здания склада. Огонь бушует и внутри. Вероятно, ничего из хранившегося на складе не уцелеет.

Власти Ростова направила на тушение пожара 2 экипажа спасателей и 3 цистерны с водой
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В сети появилось видео страшного пожара на складе с пряжей на Вавилова в Ростове
Видео: МЧС по Ростовской обл

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заверяет, что угрозы распространения огня пока нет.

Напомним, улицу Вавилова перекрыли в Ростове из-за огромного пожара на складе с пряжей.

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