Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Крупный пожар произошел на складе с пряжей на улице Вавилова, 60 в Ростове. Огонь охватил 800 квадратных метров площади. В его тушении участвуют почти сто спасателей и 21 единица спецтехники.
МЧС опубликовало видео с места событий. На нем видно, что от склада исходит густой черный дым. Тушению мешает падение конструкций здания склада. Огонь бушует и внутри. Вероятно, ничего из хранившегося на складе не уцелеет.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заверяет, что угрозы распространения огня пока нет.
Напомним, улицу Вавилова перекрыли в Ростове из-за огромного пожара на складе с пряжей.