Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Согласно опубликованному прогнозу Гидрометцентра, на выходных в Таганроге и донской столице ожидаются обильные осадки.
В субботу будет пасмурный и дождливый день. Максимальная температура составит +25 градусов, к вечеру столбики термометров опустятся до +18 градусов.
В воскресенье погода не изменится, а температура воздуха поднимется до максимальных значений в +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +17 градусов.
Ранее климатолог Иошпа назвал дату, когда закончатся сильные ливни в Ростовской области.