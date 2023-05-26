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В Таганроге и Ростове-на-Дону на выходных ожидаются проливные дожди

26 мая 2023, 09:19
Фото: Alexxx1979/cc by sa/flickr.com
В Таганроге и Ростове-на-Дону на выходных ожидаются проливные дожди
В Ростове-на-Дону и Таганроге на предстоящих выходных, 27 и 28 мая, пройдут дожди, заявили синоптики.

Согласно опубликованному прогнозу Гидрометцентра, на выходных в Таганроге и донской столице ожидаются обильные осадки.

В субботу будет пасмурный и дождливый день. Максимальная температура составит +25 градусов, к вечеру столбики термометров опустятся до +18 градусов.

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В воскресенье погода не изменится, а температура воздуха поднимется до максимальных значений в +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +17 градусов.

Ранее климатолог Иошпа назвал дату, когда закончатся сильные ливни в Ростовской области.

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