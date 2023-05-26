«Задача террористической организации „Украина“ заключается в том, чтобы причинить как можно больше ущерба русским. И русскому большинству граждан самой Украины, и всем остальным. Такая преступная перед Украиной поставлена задача. Более того, террористы обязаны совершать все новые и новые преступления, чтобы их поддержку продолжали», — отмечает Анатолий Вассерман.