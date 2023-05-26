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Вассерман рассказал, почему Украина пыталась атаковать Ростовскую область

26 мая 2023, 10:16
Фото: Mil.gov.ua
Вассерман рассказал, почему Украина пыталась атаковать районы Ростовской области
Украина стала бить по Ростовской области потому, что смогла. Поскольку ее спонсоры передали ей вооружение достаточной дальности, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что минувшим вечером жители Морозовского и Тацинского районов сняли на фото и видео работу систем ПВО.

СМИ сообщили, что со стороны Украины был произведен запуск ракеты по Морозовску, где расположен военный аэродром. Позднее, информацию подтвердил глава региона Василий Голубев, отметив, что ликвидацией угроз с воздуха занимаются военные, и повода для беспокойства нет.

Жители двух районов Ростовской области сообщили о работе систем ПВО
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«Задача террористической организации „Украина“ заключается в том, чтобы причинить как можно больше ущерба русским. И русскому большинству граждан самой Украины, и всем остальным. Такая преступная перед Украиной поставлена задача. Более того, террористы обязаны совершать все новые и новые преступления, чтобы их поддержку продолжали», — отмечает Анатолий Вассерман.

Депутат добавляет, что по мере предоставления новых и новых видов оружия, террористы будут все опаснее.

Ранее RostovGazeta выясняла, какую ракету могли сбить над Ростовской областью. 

Стало известно, какую украинскую ракету могли сбить над Ростовской областью
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