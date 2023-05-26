Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Власти Морозовска прокомментировали прилет украинской ракеты в город вечером 25 мая. По информации чиновников, в 22.00 мск в городе сработала система ПВО, она сбила вражескую ракету. Ее обломки упали в степи, не затронув соседние населенные пункты.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Возгораний из-за падения обломков также не произошло.
Сейчас начато расследование происшествия. Власти призвали горожан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Ранее депутат Анатолий Вассерман рассказал, почему Украина пыталась атаковать Ростовскую область.