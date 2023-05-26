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Власти Морозовска сообщили о расследовании прилета украинской ракеты 25 мая

26 мая 2023, 12:45
Фото: okp.mil.ru
Власти Морозовска прокомментировали прилет украинской ракеты 25 мая
Власти Морозовска подтвердили работу ПВО в городе в ночь на 26 мая, инцидент они прокомментировали корреспонденту RostovGazeta.

Власти Морозовска прокомментировали прилет украинской ракеты в город вечером 25 мая. По информации чиновников,  в 22.00 мск в городе сработала система ПВО, она сбила вражескую ракету. Ее обломки упали в степи, не затронув соседние населенные пункты.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Возгораний из-за падения обломков также не произошло.

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Сейчас начато расследование происшествия. Власти призвали горожан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ранее депутат Анатолий Вассерман рассказал, почему Украина пыталась атаковать Ростовскую область.

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