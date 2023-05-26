Власти Морозовска прокомментировали прилет украинской ракеты в город вечером 25 мая. По информации чиновников, в 22.00 мск в городе сработала система ПВО, она сбила вражескую ракету. Ее обломки упали в степи, не затронув соседние населенные пункты.